Trabzonspor, Manisa Basket deplasmanından kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Manisa Basket sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Muradiye Spor Kompleksi'nde oynanan maçı konuk ekip 93-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki 4. galibiyetini alırken, Manisa Basket ise 5. mağlubiyetini aldı. Ligin sonraki maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Manisa Basket ise Karşıyaka'ya konuk olacak.
Salon: Muradiye
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
Glint Manisa Basket: Smith 13, Yiğit Onan 17, Mintz 23, Zemaitis 5, Mobley 16, Johnson 8, Altan Çamoğlu, Batu Eryurtlu, Buğra Çal
Trabzonspor: Reed 13, Berk Demir 8, Yeboah 14, Taylor 17, Delgado 14, Grant 2, Tinkle 10, Hamm 10, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 26-26
Devre: 48-56
3. Periyot: 64-74
Beş faulle çıkan: 36.47 Hamm (Trabzonspor)