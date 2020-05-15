Trabzonspor kuvvet çalıştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise salonda çalıştı.
Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise salonda çalıştı.
Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın