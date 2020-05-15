Trabzonspor kuvvet çalıştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü

Haber; Sporx.com
Trabzonspor kuvvet çalıştı
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15 Mayıs 2020 15:40
 Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise salonda çalıştı.

Bordo-mavili takım, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. 







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