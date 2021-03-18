Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırma peşinde

Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, sahasındaki kötü sonuçları bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Haber; AA
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Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırma peşinde
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18 Mart 2021 14:01
Süper Lig'de 20 Mart Cumartesi günü Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, sahasındaki kötü sonuçlara son vermeye çalışacak.

Ligde evinde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Ankaragücü karşısında 3 puanı hanesine yazdırmanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında 14 maçta 22 puan toplarken, dış sahada 15 karşılaşmada ise 30 puan alarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 mağlubiyeti de sahasında yaşadı.



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