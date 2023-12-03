Trabzonspor - Kayserispor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Trabzonspor - Kayserispor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 15:05
Son güncelleme 03 Aralık 2023 15:06
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahada Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında sürdürmek istiyor.

11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam




TRABZONSPOR EKSİKLER

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez pazar günü oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZON 32'YE 8 ÜSTÜN

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery