Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cuma günü Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor!
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31 Ağustos 2023 13:28
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 3 puan arayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

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