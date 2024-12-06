Trabzonspor - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
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06 Aralık 2024 01:35
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Barisic, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza.



Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouannes, Nuno Da Costa.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'DA SON DURUM

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 15 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Ligde yaptığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü yitiren Trabzonspor ise 15 puan ve averajla 12. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo, Haris Hajradinovic ve Jhon Espinoza'nın sakatlıkları bulunuyor.

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