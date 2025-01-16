Trabzonspor kafayı Oleksandr Zubkov'a taktı!

Trabzonspor'da kanat bölgesine mutlaka üst düzey bir takviye yapılması hedefleniyor.
Santos konusunda Botafogo ile anlaşamayan Bordo-Mavililer'de, öncelikli hedef; Oleksandr Zubkov... Teknik heyetin çok istediği Ukraynalı yıldız için Fırtına şartları zorluyor.
Karadeniz ekibi, Zubkov konusunda bonuslarla 6 milyon Euro'ya kadar çıktı. Fakat Shakhtar Donetsk, 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Trabzonspor Yönetimi, bu rakamı uygun seviyelere çekmeye çalışıyor. Kulüpler arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.
MÜTHİŞ HÜCUM PERFORMANSI
Sağ ve sol kenarda görev yapan Zubkov, bu sezon çıktığı 19 resmi karşılaşmada 7 gol, 6 asistlik önemli bir hücum katkısı gösterdi. Shakhtar, kamp için Antalya'da bulunuyor. Ve başarılı futbolcu, takımının oynadığı dünkü hazırlık maçında kadroda yer almadı. Zubkov'un kulübüyle 2027'nin Haziran ayına kadar sözleşmesi var.
Santos konusunda Botafogo ile anlaşamayan Bordo-Mavililer'de, öncelikli hedef; Oleksandr Zubkov... Teknik heyetin çok istediği Ukraynalı yıldız için Fırtına şartları zorluyor.
Karadeniz ekibi, Zubkov konusunda bonuslarla 6 milyon Euro'ya kadar çıktı. Fakat Shakhtar Donetsk, 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Trabzonspor Yönetimi, bu rakamı uygun seviyelere çekmeye çalışıyor. Kulüpler arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.
MÜTHİŞ HÜCUM PERFORMANSI
Sağ ve sol kenarda görev yapan Zubkov, bu sezon çıktığı 19 resmi karşılaşmada 7 gol, 6 asistlik önemli bir hücum katkısı gösterdi. Shakhtar, kamp için Antalya'da bulunuyor. Ve başarılı futbolcu, takımının oynadığı dünkü hazırlık maçında kadroda yer almadı. Zubkov'un kulübüyle 2027'nin Haziran ayına kadar sözleşmesi var.