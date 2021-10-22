Trabzonspor, İzmir'e gitti

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, bu mücadeleye için İzmir'e hareket etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, İzmir'e gitti
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22 Ekim 2021 17:47
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti.

Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Salih Kavrazlı, Djaniny, Cornelius."


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