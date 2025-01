Trabzonspor, ikinci yarıda zirve hesabını yapıyor

Süper Lig'de ilk yarıyı dün oynadığı Antalyaspor maçıyla tamamlayan Trabzonspor , 22 puan toplayarak maç fazlasıyla 10'uncu sırada yer aldı.Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını 22 puan ve maç fazlasıyla 10'unu sırada tamamladı. Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililer umutlarını ikinci yarıya taşıdı. İlk yarıyı Antalyaspor'a karşı kazandığı farklı galibiyetle kapatan bordo-mavililer ikinci yarıda yeniden zirvede yer almanın hesapları yapılıyor.Sezona 13 yeni transfer ve Abdullah Avcı yönetiminde büyük umutlarla başlayan Trabzonspor'da tecrübeli hoca ile 31 Ağustos 2024'te yol ayrımına gidildi. Avcı ile Süper Lig'de sadece Sivasspor maçına çıkan bordo-mavili takım Şenol Güneş ile anlaşarak yeni bir döneme adım atmış oldu.İlk yarıda beklentilerden uzak bir performans sergileyen ve üst üste iki maç kazanma kazanamayan Trabzonspor'un, ayrıca bu sezonun ilk yarısında hiç deplasman galibiyeti de bulunmuyor. Karadeniz ekibi bu yönüyle de son on yılda hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk sezonu yaşamış oldu.Trabzonspor 2024-25 sezonunun ilk yarısını 5 galibiyet (Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrumspor ve Antalyaspor), 7 beraberlik (Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş, Kayserispor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa) ve 6 mağlubiyet (Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Samsunspor) ile tamamladı. Karadeniz ekibi ilk yarıda attığı 30 gole karşı kalesinde 24 gol gördü. Trabzonspor attığı 30 golün 22'sini iç sahada, 4'ünü de deplasmanda kaydetti.Trabzonspor bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili takım, Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Hatayspor deplasmanlarından beraberlikle ayrılarak 4 puan toplarken, Göztepe, Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor deplasmanlarından mağlubiyetle ayrıldı.Bordo-mavili takım, sahasında Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrumspor ve Antalyaspor'u mağlup etti. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla sahasında 3 beraberlik ve 5 galibiyetle toplamda 18 puan toplamış oldu. Karadeniz ekibi sahasında sadece Fenerbahçe'ye karşı mağlup oldu.Trabzonspor'da ilk yarıda en skorer oyuncu attığı 12 golle Simon Banza olurken, 9 farklı oyuncu gol katkısı sağladı.Bordo-mavili takımda atılan 30 golün oyunculara göre dağılımı ise şu şekilde:Simon Banza: 12 gol, Edin Visca 4 gol, Muhammed Cham 4 gol, Pedro Malheiro 4 gol, Ozan Tufan 2 gol, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok 1'er gol.Trabzonspor'da asist krallığında ise Muhammed Cham bulunuyor. Fransız asıllı oyuncu 6 asistle bordo-mavili takımda başı çekerken, Edin Visca 3 asistle ikinci sırada, Pedro Malheiro ile Simon Banza 2'şer asistle üçüncü sırayı paylaştı. Karadeniz ekibinde 1'er asisti bulunan oyuncular ise şu şekilde:Nwakaeme, Arif Boşluk, Mendy, Cihan Çanak, Denis Draguş, Enis Bardhi, Enis Destan, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan.Trabzonspor'da ilk yarıda kırmızı kart gören tek oyuncu Edin Visca olurken 18 oyuncu 44 kez sarı kart gördü.Bordo-mavililerde en fazla sarı kart gören oyuncular Pedro Malheiro (5) olurken, diğer sarı kart gören oyuncular şu şekilde oldu.Batista Mendy, Serdar Saatçi (4), Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Simon Banza (3), Muhammed Cham, Stefano Denswil, Nwakaeme, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan, Lunstram (2), Draguş, Enis Bardhi, Edin Vişca, Hüseyin Türkmen (1)Trabzonspor'da geride kalan 18 hafta itibariyle en fazla süre alan oyuncu, maçların tamamında ilk 11'de başlayarak 90 dakika forma giyinen Uğurcan Çakır oldu. Başarılı eldiven 1620 dakika süre alırken onu 17 maçta 1482 dakika süre ile Pedro Malheiro takip etti. Batista Mendy 17 maçta 1479 dakika süre ile üçüncü sırada yer alırken, Eren Elmalı 16 maçta 1355 dakika ile dördüncü, golcü oyuncu Simon Banza 15 maçta 1314 dakika süre ile beşinci sırada yer aldı.Bordo-mavili takımda yedek kaleciler Onuralp Çevikkan, Muhammed Taha Tepe ile Ahmet Doğan Yıldırım hiç süre almayan oyuncular oldu.Trabzonspor'da oyuncuların aldıkları süreler şu şekilde:Lunstram: 17 maç 1119 dakika, Edin Visca: 13 maç 950 dakika, Muhammed Cham: 16 maç 949 dakika, Okay Yokuşlu: 11 maç 829 dakika, Ozan Tufan 14 maç 804 dakika, Anthony Nwakaeme: 11 maç 768 maç, Stefano Denswil: 9 maç 754 dakika, Denis Draguş: 13 maç 744 dakika, Cihan Çanakçı 13 maç 662 dakika, Arseniy Batagov: 5 maç 450 dakika, Serdar Saatçı: 7 maç 407 dakika, Enis Bardhi: 8 maç 370 dakika, Enis Destan: 10 maç 343 dakika, Umut Güneş: 7 maç 286 dakika, Hüseyin Türkmen: 2 maç 157 dakika, Arif Boşluk: 5 maç 157 dakika, Savic: 2 maç 149 dakika, Barisic: 7 maç 139 dakika, Serkan Asan: 1 maç 87 dakika, Poyraz Efe Yıldırım: 5 maç 81 dakika, Ali Şahin Yılmaz: 5 maç 77 dakika, Umut Bozok: 4 maç 46 dakika, Salih Malkoçoğlu: 2 maç 9 dakika.