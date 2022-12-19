Trabzonspor iki isme veda ediyor!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olağan Mali Genel Kurul'da; "Ocak ayı itibarıyla A takım maaş bütçesini 40 milyon Euro'dan 31 milyon Euro'ya çekmeyi hedefliyoruz" dedi. Takıma yararlı olamayan bazı futbolcularla yolların ayrılması da netleşmiş oldu.



Trabzonspor'un ciddi rakamlar alan bazı oyuncularıyla yollarını ayırması gerekiyor ki, bu rakam tutturulabilsin. Şu ana kadar kendisine ödenen rakam ile verdiği hizmetin karşılığı olmayan bazı oyuncular camia tarafından sıklıkla eleştiriliyor.



Bunların başında sezon başında Betis'ten transfer edilen Marc Bartra ile Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı geliyor. Ayrıca Denswill, Larsen, Bardhi, Maxi Gomez ve Djaniny'nin isimleri de sayılabilir. Bu 7 oyuncudan en az 3 ya da 4'üyle yollar ayrılabilirse Ağaoğlu'nun bahsettiği 9 milyon euro'luk hedef tutturulabilir.



Bu oyuncuların ayrılmasıyla kulüp sadece maaşlarını ödemekten kurtulmayacak, aynı şekilde satış olursa kulübe para girişi olacak. Aynı şekilde prim ödemeleri, bonus ödemeleri, imza parası ödemeleri ve vergi ödemelerinden de kurtulunacak. (Karadeniz Gazetesi)





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