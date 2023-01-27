Trabzonspor için zor dönemeç!

Trabzonspor için kulüp tarihinin en yoğun maç trafiklerinden birisi hafta sonu başlıyor.



Ligdeki yoğun takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak olan Karadeniz ekibi, 28 Ocak'ta başlayıp 26 Şubat tarihinde sona erecek olan yaklaşık 30 günlük süre içerisinde toplamda 8 maça çıkacak. Ortalama 72 saatte bir maç yapacak olan bordo- mavili takım için kritik şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli kullanması bekleniyor.



Abdullah Avcı'nın, öğrencilerini rotasyonlu kullanması beklenirken alınacak bir galibiyet serisi ile tüm kulvarlarda ilerlemek istediği öğrenildi.

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