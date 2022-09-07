Trabzonspor için flaş yorum: "Çok iyi bir takım"

Macaristan futbolunun efsane isimlerinden Macar U21 Milli Takımı'nın hocası olan Zoltan Gera, ülkesinden Ferencvaros ve Trabzonspor'un yer aldığı Avrupa Ligi H Grubu'nu değerlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için flaş yorum: 'Çok iyi bir takım'
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07 Eylül 2022 10:27
Macaristan futbolunun efsane isimlerinden Macar U21 Milli Takımı'nın hocası olan Zoltan Gera, ülkesinden Ferencvaros ve Trabzonspor 'un yer aldığı Avrupa Ligi H Grubu'nu yorumladı.

Deneyimli futbol adamı, "Grubun son derece zor ve mücadeleci olduğunu düşünüyorum. Her takımın özellikle sahasında önemli bir taraftar desteği olacak. Kimin bir üst tura çıkacağını şimdiden tahmin etmek kolay değil. Trabzonspor, Türkiye'de şampiyon oldu ve çok iyi bir takım. Ayrıca yıldız oyuncuları da fazla. Kopenhag karşısında onları izlemiştim. Ferencvaros için elbette kolay olmayacak. Grupta şansların eşit olduğunu düşünüyorum" dedi.  

 
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