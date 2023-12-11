Trabzonspor, Gaziantep'te ilki yaşadı!

Son 4 sezonda Gaziantep FK ile oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanan Trabzonspor, tüm galibiyetlere evinde ulaşmıştı. Deplasmanda oynanan 3 maç ise beraberlikle sona ermişti. Bordo-Mavililer, 1 kez hükmen kazanmıştı. Trabzonspor, 15. haftada ise Kalyon Stadı'nda bir ilki başardı ve Gaziantep FK'yı ilk kez kendi evinde yıktı.
3 golle zafere uzanan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki kırılganlığı da çözmeye başladı. Nenad Bjelica yönetiminde dış sahada çıktığı 4 lig mücadelesinde 3 yenilgisi bulunan Trabzonspor, sadece Kasımpaşa'yı yenebilmişti.
Trabzonspor, Avcı'nın başında olduğu 4 deplasmanda ise Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı yenerken, Fatih Karagümrük ve Sivasspor ile berabere kaldı. Haftaya evinde Samsunspor'u ağırlayacak Bordo-Mavililer, devre arasına kadar sırasıyla İstanbulspor (d) ve Başakşehir maçlarına çıkacak.
3 golle zafere uzanan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki kırılganlığı da çözmeye başladı. Nenad Bjelica yönetiminde dış sahada çıktığı 4 lig mücadelesinde 3 yenilgisi bulunan Trabzonspor, sadece Kasımpaşa'yı yenebilmişti.
Trabzonspor, Avcı'nın başında olduğu 4 deplasmanda ise Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı yenerken, Fatih Karagümrük ve Sivasspor ile berabere kaldı. Haftaya evinde Samsunspor'u ağırlayacak Bordo-Mavililer, devre arasına kadar sırasıyla İstanbulspor (d) ve Başakşehir maçlarına çıkacak.