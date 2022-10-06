Trabzonspor, Fransa'da 10 kişi kaldı

Trabzonspor, Monaco deplasmanında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle henüz 11. dakikada 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Fransa'da 10 kişi kaldı
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06 Ekim 2022 20:02
UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanına konuk olan Trabzonspor, maçın henüz başında 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez, Kamara ile ikili mücadeleye girerken iki futbolcu da yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili pozisyonda, Trabzonspor lehine faul verdi.

Kruashvili, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi ve Gomez'e kırmızı kart gösterdi.



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