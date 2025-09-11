Trabzonspor'dan Taha Şahin için transfer pazarlığı!

Rizespor, Taha Şahin için Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro bonservis talep etti. Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için pazarlıklarına devam ediyor.

Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Transferde son iki güne girilirken Trabzonspor eksiklerini gidermek için çalışmalarına hız verdi.

Wagner Pina'nın sakatlığının ardından sağ bek arayışına başlayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'un oyuncusu Taha Şahin'i listesine dahil etti.

TAHA ŞAHİN PAZARLIĞI


Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için yeşilmavililerin 2.5 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu, Trabzonspor yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlık yaptığı öğrenildi.

SAMET AKAYDİN

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de çok beğendiği Taha için görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, bordo-mavililerin aynı takımdan Samet Akaydin'in durumunu da sorduğu gelen haberler arasında.

