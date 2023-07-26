Trabzonspor'dan rahat galibiyet

Trabzonspor, Slovenya'daki son hazırlık maçında Slovenya ekibi Triglav ile karşılaştı.
Sportni Center Stanko Mlakar stadında oynanan maçı Trabzonspor 4-0'lık net bir galibiyet aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 51. dakikada Umut Bozok, 62. dakikada yeni transfer Tonio Teklic ve 80. dakikada Engin Yıldırım kaydetti.
Trabzonspor bu galibiyetle beraber Slovenya kampını sonlandırmış olacak.
Sportni Center Stanko Mlakar stadında oynanan maçı Trabzonspor 4-0'lık net bir galibiyet aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 51. dakikada Umut Bozok, 62. dakikada yeni transfer Tonio Teklic ve 80. dakikada Engin Yıldırım kaydetti.
Trabzonspor bu galibiyetle beraber Slovenya kampını sonlandırmış olacak.