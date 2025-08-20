20 Ağustos
Trabzonspor'dan KAP: Oulai

Trabzonspor, Bastia'dan Christ Inao Ouali'nin 5.5 milyon Euro'ya transfer olduğunu KAP'a duyurdu. Fransız ekibi, sonraki satıştan yüzde 20 pay elde edecek.

Trabzonspor'dan KAP: Oulai
Trabzonspor, Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Fildişili oyuncuyu 5.5 milyon Euro transfer ücreti karşılığında Bastia'dan transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Trabzonspor, bu transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyecek.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Fransız ekibi Bastia, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay elde edecek.

Oulai ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Trabzonspor, Fildişili oyuncuya 5 yıl için toplam 2.6 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.

 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
