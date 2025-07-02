Trabzonspor'dan Elyounoussi hamlesi!

Trabzonspor, Kopenhag'da forma giyen sağ kanat Mohamed Elyounoussi için harekete geçti. Danimarka ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncunun market değeri 5 milyon euro.
Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, transferde tekrar gaza bastı. Gündeme bu kez Mohamed Elyounoussi geldi. Bordo-mavililer, Kopenhag forması giyen Norveçli yıldız için temaslara başladı.
ELYOUNOUSSI TRANSFERE SICAK
Fatih Tekke, Elyounoussi'yi hem kanat bölgesinde hem de 10 numarada değerlendirmeyi planlıyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Norveçli yıldızın da Trabzonspor'a gelmeye istekli olduğu ve kulübe bu yönde olumlu geri dönüş yaptığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla Danimarka Süper Ligi'nde 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, toplamda tüm kulvarlarda çıktığı 48 karşılaşmada 11 gol, 9 asistlik katkı sağladı. 2023 yazında Southampton'dan Kopenhag'a bedelsiz transfer olan oyuncunun transferinin çok kısa sürede bitebileceği dile getiriliyor.
DENGELİ BİR PROFİL
Elyounoussi, hem teknik hem fiziksel özellikleriyle dengeli bir kanat-forvet profili çiziyor. Sağ ayağını etkili kullanan Norveçli oyuncu, yüksek dripling yeteneğiyle bire birlerde etkili, savunmaları kolayca geçebiliyor. Pas isabet oranı yüksek olan Elyounoussi, takım oyununa uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, istikrarlı performansı ve üst düzey kondisyonuyla çok yönlü bir hücum opsiyonu sunuyor. Fas doğumlu yıldız, geçtiğimiz sezonlarda Kopenhag'ın Galatasaray ile oynadığı maçlarda gösterdiği etkili performansla da adından söz ettirmişti. Trabzonspor yönetimi, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.
Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, transferde tekrar gaza bastı. Gündeme bu kez Mohamed Elyounoussi geldi. Bordo-mavililer, Kopenhag forması giyen Norveçli yıldız için temaslara başladı.
ELYOUNOUSSI TRANSFERE SICAK
Fatih Tekke, Elyounoussi'yi hem kanat bölgesinde hem de 10 numarada değerlendirmeyi planlıyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Norveçli yıldızın da Trabzonspor'a gelmeye istekli olduğu ve kulübe bu yönde olumlu geri dönüş yaptığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla Danimarka Süper Ligi'nde 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, toplamda tüm kulvarlarda çıktığı 48 karşılaşmada 11 gol, 9 asistlik katkı sağladı. 2023 yazında Southampton'dan Kopenhag'a bedelsiz transfer olan oyuncunun transferinin çok kısa sürede bitebileceği dile getiriliyor.
DENGELİ BİR PROFİL
Elyounoussi, hem teknik hem fiziksel özellikleriyle dengeli bir kanat-forvet profili çiziyor. Sağ ayağını etkili kullanan Norveçli oyuncu, yüksek dripling yeteneğiyle bire birlerde etkili, savunmaları kolayca geçebiliyor. Pas isabet oranı yüksek olan Elyounoussi, takım oyununa uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, istikrarlı performansı ve üst düzey kondisyonuyla çok yönlü bir hücum opsiyonu sunuyor. Fas doğumlu yıldız, geçtiğimiz sezonlarda Kopenhag'ın Galatasaray ile oynadığı maçlarda gösterdiği etkili performansla da adından söz ettirmişti. Trabzonspor yönetimi, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.