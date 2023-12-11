Trabzonspor'da zirve istatistik!

Trabzonspor, Gaziantep FK galibiyetinin ardından ligde en çok kafa golü atan takım oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da zirve istatistik!
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11 Aralık 2023 11:35
Trabzonspor, Gaziantep FK galibiyetinin ardından ilginç bir alanda zirveye yerleşti.

Karşılaşma öncesinde Karadeniz, 7 golle Kayserispor'la birlikte bu sezon en çok kafa golü atan takım konumunda yer alıyordu. Trezeguet'in ilk golüyle birlikte Trabzonspor kafayla attığı 8. golünü kaydetti ve bu alanda birinci sıraya yükseldi.

Gaziantep FK ise 7. kez kafayla yediği gole engel olamadı ve kırmızı-siyahlılar da İstanbulspor'la birlikte 7 kez bu alanda en kötü takım konumuna yerleşti.

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