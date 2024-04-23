Trabzonspor'da yeni hedef John Lundstram

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Glasgow Rangers'tan John Lundstram,transferini bitirmek istiyor.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da yeni hedef John Lundstram
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23 Nisan 2024 10:45
Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Borna Barisic ve Denis Draguş transferlerini imza noktasına getiren Trabzonspor'da şimdi yeni hedef John Lundstram...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Barisic'in Glasgow Rangers'tan takım arkadaşı olan 30 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2 ay sonra bitiyor.

Bordo-Mavililer, bonservis maliyeti bulunmayan tecrübeli orta saha oyuncusuyla da kısa sürede prensip anlaşmasına varmayı amaçlıyor.

AVCI ONAY VERDİ

İstikrarıyla dikkat çeken Lundstram, bu sezon İskoç ekibinde tüm kulvarlarda çıktığı 48 maçta 2 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi. Sert ve dinamik bir orta alan oyuncusu olan Lundstram için teknik direktör Abdullah Avcı da onay vermişti.  

 
 

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