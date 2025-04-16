Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni görev

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kaleciliğin kitabını baştan yazıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
FARKLI BİR GÖREV
29 yaşındaki file bekçisi, kurtarışlarıyla sezona damga vururken teknik direktör Fatih Tekke göreve geldiğinden bu yana çok farklı bir misyon da üstlendi. Bordo-mavili takımın hücum setleri, Uğurcan'ın topu oyuna sokmasıyla başlıyor. Milli eldiven de ayaklarını adeta bir orta saha gibi etkili kullanıyor.
RİZESPOR MAÇI PERFORMANSI
Rizespor maçında 36 pas denemesinde 31 isabet sağlayarak yüzde 86'lık orana ulaştı. Bu oran, Avrupa'nın topa sahip olan takımlarında bile bir kaleci için yüksek seviyede… Ayrıca Rize karşılaşmasında attığı 13 havadan pasın da tamamı isabetliydi. Bu, özellikle rakip presine karşı ilk bölgeden topu güvenle çıkaran bir kalecinin varlığıyla Trabzonspor'un rahat oyun kurmasını sağladı. Uğurcan, 23 kez ileri pas denemesi yaparken 18'inde isabet buldu.
Müsabakada Trabzonspor'un PPDA (rakibe izin verilen pas sayısı) değeri 3.35 idi. Uğurcan Çakır, yüksek pres altında dahi topu kaybetmeden yönlendirme yaparak hem presi kırdı hem de Çaykur Rizespor'un ön alan baskısını etkisiz hale getirdi. Fatih Tekke göreve gelmeden önce "Uğurcan'ın ayakları iyi ama bazen kullanmıyor" demişti. Koltuğa oturunca da ilk yaptığı işlerden biri, kaptanın bu özelliğini kullanmak oldu.
FARKLI BİR GÖREV
29 yaşındaki file bekçisi, kurtarışlarıyla sezona damga vururken teknik direktör Fatih Tekke göreve geldiğinden bu yana çok farklı bir misyon da üstlendi. Bordo-mavili takımın hücum setleri, Uğurcan'ın topu oyuna sokmasıyla başlıyor. Milli eldiven de ayaklarını adeta bir orta saha gibi etkili kullanıyor.
RİZESPOR MAÇI PERFORMANSI
Rizespor maçında 36 pas denemesinde 31 isabet sağlayarak yüzde 86'lık orana ulaştı. Bu oran, Avrupa'nın topa sahip olan takımlarında bile bir kaleci için yüksek seviyede… Ayrıca Rize karşılaşmasında attığı 13 havadan pasın da tamamı isabetliydi. Bu, özellikle rakip presine karşı ilk bölgeden topu güvenle çıkaran bir kalecinin varlığıyla Trabzonspor'un rahat oyun kurmasını sağladı. Uğurcan, 23 kez ileri pas denemesi yaparken 18'inde isabet buldu.
Müsabakada Trabzonspor'un PPDA (rakibe izin verilen pas sayısı) değeri 3.35 idi. Uğurcan Çakır, yüksek pres altında dahi topu kaybetmeden yönlendirme yaparak hem presi kırdı hem de Çaykur Rizespor'un ön alan baskısını etkisiz hale getirdi. Fatih Tekke göreve gelmeden önce "Uğurcan'ın ayakları iyi ama bazen kullanmıyor" demişti. Koltuğa oturunca da ilk yaptığı işlerden biri, kaptanın bu özelliğini kullanmak oldu.