Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni görev

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, teknik direktörlüğe Fatih Tekke'nin gelmesinin ardından farklı bir görev üstlendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a yeni görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2025 10:18
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, kaleciliğin kitabını baştan yazıyor.

FARKLI BİR GÖREV

29 yaşındaki file bekçisi, kurtarışlarıyla sezona damga vururken teknik direktör Fatih Tekke göreve geldiğinden bu yana çok farklı bir misyon da üstlendi. Bordo-mavili takımın hücum setleri, Uğurcan'ın topu oyuna sokmasıyla başlıyor. Milli eldiven de ayaklarını adeta bir orta saha gibi etkili kullanıyor.

RİZESPOR MAÇI PERFORMANSI

Rizespor maçında 36 pas denemesinde 31 isabet sağlayarak yüzde 86'lık orana ulaştı. Bu oran, Avrupa'nın topa sahip olan takımlarında bile bir kaleci için yüksek seviyede… Ayrıca Rize karşılaşmasında attığı 13 havadan pasın da tamamı isabetliydi. Bu, özellikle rakip presine karşı ilk bölgeden topu güvenle çıkaran bir kalecinin varlığıyla Trabzonspor'un rahat oyun kurmasını sağladı. Uğurcan, 23 kez ileri pas denemesi yaparken 18'inde isabet buldu.

Müsabakada Trabzonspor'un PPDA (rakibe izin verilen pas sayısı) değeri 3.35 idi. Uğurcan Çakır, yüksek pres altında dahi topu kaybetmeden yönlendirme yaparak hem presi kırdı hem de Çaykur Rizespor'un ön alan baskısını etkisiz hale getirdi. Fatih Tekke göreve gelmeden önce "Uğurcan'ın ayakları iyi ama bazen kullanmıyor" demişti. Koltuğa oturunca da ilk yaptığı işlerden biri, kaptanın bu özelliğini kullanmak oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery