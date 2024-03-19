Trabzonspor'da transfer harekatı sezon sonu

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının ardından İstanbul'a giden teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki günlerde Başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek. Transfer zirvesinden sonra daha önce belirlenen oyuncularla ilgili görüşmeler hız kazanacak.
Barisic imzaya yakın
Stoper, sol bek, orta saha ve forvet bölgelerine nokta atışı takviyeler hedeflenirken, imza attırılacak ilk ismin Barisic olması bekleniyor. Sezon sonu Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek Hırvat sol bek, Trabzonspor'un teklifine yeşil ışık yakmıştı.
Olympiakos'ta 3 hedef
Ayrıca Fırtına'nın rotası Yunanistan... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'ta forma giyen ve sezon sonu boşa çıkacak olan Fourtunis (10 numara), Masouras (kanat) ve Mady Camara (orta saha) gündemde.
En büyük sorun kontenjan
TFF'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre; yeni sezonda 12 yabancı futbolcuya lisans çıkartılabilecek. Trabzonspor'da ise kiralık gönderilen Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic, Lahtimi gibi isimlerin geri dönmesi sonrası yabancı sayısı 13'ü bulacak. Bordo-Mavili yönetim, yeni transferlere yer açabilmek için kontenjanı neredeyse yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.
Fırtına'da kontratı devam eden yabancı futbolcular şu şekilde: Denswil, Fernandez, Mendy, Meunier, Bardhi, Fountas, Orsic, Trezeguet, Visca, Teklic, Kourbelis, Maxi Gomez, Lahtimi.
Barisic imzaya yakın
Stoper, sol bek, orta saha ve forvet bölgelerine nokta atışı takviyeler hedeflenirken, imza attırılacak ilk ismin Barisic olması bekleniyor. Sezon sonu Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek Hırvat sol bek, Trabzonspor'un teklifine yeşil ışık yakmıştı.
Olympiakos'ta 3 hedef
Ayrıca Fırtına'nın rotası Yunanistan... Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'ta forma giyen ve sezon sonu boşa çıkacak olan Fourtunis (10 numara), Masouras (kanat) ve Mady Camara (orta saha) gündemde.
En büyük sorun kontenjan
TFF'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre; yeni sezonda 12 yabancı futbolcuya lisans çıkartılabilecek. Trabzonspor'da ise kiralık gönderilen Maxi Gomez, Kourbelis, Teklic, Lahtimi gibi isimlerin geri dönmesi sonrası yabancı sayısı 13'ü bulacak. Bordo-Mavili yönetim, yeni transferlere yer açabilmek için kontenjanı neredeyse yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.
Fırtına'da kontratı devam eden yabancı futbolcular şu şekilde: Denswil, Fernandez, Mendy, Meunier, Bardhi, Fountas, Orsic, Trezeguet, Visca, Teklic, Kourbelis, Maxi Gomez, Lahtimi.
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