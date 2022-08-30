CORNELIUS DEVRE ARASINDA AYRILMAYI PLANLIYOR

ABDULLAH AVCI DA ELEŞTİRİLDİ

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Cornelius ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcunun transfer dönemi kapanmadan ya da devre arasında bordo-mavililerden ayrılmayı düşündüğü gündemde.Danimarkalı golcünün taraftarın tepkisi ve eleştirilerine anlam veremediği, ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü. Bu sezon şu ana kadar 7 maça çıkan Cornelius, 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Golcü isim geçen sezon ise 42 maçta 17 gol 3 asist üretmişti. Futbolcunun adı yakın dönemde Club Brugge ve Kopenhag ile anılmıştı.Sakatlıklar nedeniyle sürekli rotasyon yapmak zorunda kalan teknik direktör Abdullah Avcı da eleştirilerin odağı haline geldi. Sırasıyla Ümraniyespor, Frençvaroş ve Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı üç maçın sonucunun deneyimli teknik adamın kaderini belirleyeceği iddia edildi.