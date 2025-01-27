Trabzonspor'da sıra kanat transferinde!

Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da kanat transferi için çalışmalar devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da sıra kanat transferinde!
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27 Ocak 2025 11:50
Shakhtar'ın 23 yaşındaki Danylo Sikan'ı 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katan Trabzonspor, kanat, orta saha ve stoper bölgelerine de takviye gerçekleştirecek.

Bu 3 mevki arasında öncelik kanat transferine verildi. Shakhtar'dan Oleksandr Zubkov, teknik heyetin 1 numaralı hedefi. Yönetim de bonuslarla 6 milyon euro'ya kadar çıktı.

Ukrayna ekibi ise 10 milyon euro'luk beklentisi 7.5-8 milyon Euro seviyelerine düşürdü. Ancak hala kulüpler arasında fark var. Başkan Ertuğrul Doğan, Zubkov transferinde imkanları sonuna kadar zorluyor. Bu mevki için bir diğer aday; Jonathan Ikone... Fiorentina ile 5 taksit halinde 5 milyon Euro bonservis üzerinden el sıkışılmıştı. Fakat oyuncu hala kararsız.

IKONE KARAR VERECEK

MLS'ten teklifler alan Fransız yıldızı, Torino ile Paris FC de çok istiyor. Bordo-Mavililer, bu hafta oyuncu cephesiyle bir kez daha görüşecek, kararını vermesi söylenecek. Trabzonspor'da hafta içinde kanat transferinin netleşmesi planlanıyor. Listede başka alternatiflerin de olduğu öğrenildi.

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