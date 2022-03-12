Trabzonspor'da Puchacz tüm hesapları bozdu

Sakatlar yüzünden her hafta bir sorun ile karşı karşıya kalan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı bu kez de solbekte görev alan Tymoteusz Puchacz yaktı.



Devre arasında takıma katılan ve Denswil'in defansa kaymasıyla görev bölgesinin değişilmez ismi haline gelen Polonyalı futbolcunun iki maç ceza alması Göztepe mücadelesi öncesi moralleri bozdu.



Denswil ile Ahmetcan'ın stoperdeki uyumundan memnun olan Abdullah Avcı'nın solbekte ya Trondsen'e ya da İsmail Köybaşı'na görev vermesi bekleniyor. Ancak bu kez de iki oyuncunun uzun zamandır forma giymemelerinden doğacak sıkıntılar baş gösteriyor.



Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Trondsen son maçına 25 Aralık 2021'de Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasında çıktı.



İsmail'in durumu da Norveçli futbolcudan farksız değil. Köybaşı da kupada 2 Şabat'taki Denizli, Süper Lig'de ise 7 Ocak'taki Yeni Malatya maçında görev yaptı.



AVCI'NIN ALTERNATİF PLANI



Bu sıkıntının ardından bordo-mavili takımın teknik patronunun önünde bir seçenek daha var. O da stoper tercihlerini Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan'dan yana kullanıp Denswil'i asıl bölgesi olan sol beke çekmek. Ancak Avcı'nın bu duruma sıcak bakmadığı öğrenildi.





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