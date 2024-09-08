Trabzonspor'da orta sahaya iki aday!

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un Philip Billing ve Alan Lescano için girişimleri devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da orta sahaya iki aday!
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08 Eylül 2024 12:20
Trabzonspor transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Abdullah Avcı sonrası takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına girişen Karadeniz temsilcisi, birçok isimle temasa geçmiş durumda. Orta saha takviyesinde öncelikli gündemi Bournemouth forması giyen Danimarkalı Philip Billing olan bordo-mavililer, İngiliz ekibine ilk etapta kiralama teklifinde bulundu. Bu önerisi kabul edilmeyen yönetimin satın alma opsiyonlu formülü devreye sokarak ikinci kez Ada ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

ALTERNATİF İÇİN HAZIRLIK

Billing transferinde istediği sonuca ulaşamaması ihtimaline karşın alternatif isimlerle de görüşen Trabzonspor, Arjantinli Alan Lescano'yu da listesine aldı. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Argentinos Juniors ile ön temaslar sağlandı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferini bonservisiyle gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, girişimlerini sürdürüyor.

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