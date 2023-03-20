Trabzonspor'da Orhan Ak kararı! Şimdilik devam

Trabzonspor'un Abdullah Avcı'nın teknik direktörlükten ayrılmasının ardından takımı çalıştıran Orhan Ak ile şimdilik devam edileceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Orhan Ak kararı! Şimdilik devam
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20 Mart 2023 08:21
Adana Demirspor karşılaşmasında bordo-mavililerin başında çıkan ve 4-1'lik galibiyete imza atan Ak'ın bugünden itibaren takımı antrene edeceği öğrenildi.

Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ın ilk etapta, tek aday olan Ertuğrul Doğan'ın başkanlık görevine geleceği güne kadar çalışmayı sürdüreceği, sezon sonuna kadar Trabzonspor'un onunla yola devam edebileceği ileri sürüldü. Bu durum, Doğan ve ekibinin göreve başlamasıyla netlik kazanacak.

Bu arada başkan adaylığı için resmen başvurusunu yapan Ertuğrul Doğan'ın, yönetimi konusunda hala çalıştığı vurgulandı. Birlikte görev yapacağı 7 arkadaşını ilk etapta açıklayan Doğan'ın, 23 Mart Perşembe gününe kadar 22 kişilik listesini Divan Kurulu'na teslim edeceği ifade edildi. 

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