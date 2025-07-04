Trabzonspor'da Onuachu'nun yanına Adebayo!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Premier Lig ekibi Luton Town forması giyen Elijah Adebayo ile ilgileniyor.





27 yaşındaki golcünün Trabzonspor'un transfer listesinde önemli bir yere sahip olduğu ve Paul Onuachu'nun alternatifi olarak düşünüldüğü ifade ediliyor. İngiltere doğumlu olan Adebayo, tıpkı Onuachu gibi Nijerya kökenli.





2021 yılından bu yana Luton Town'da forma giyen Adebayo, kulüp kariyerinde şu ana dek 182 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gol ve 9 asist üreten deneyimli futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Adebayo, oyun tarzıyla da Onuachu'yu andırıyor. Trabzonspor yönetimi, bu transferi uygun şartlarla sonuçlandırmak adına temaslarını sürdürüyor.



