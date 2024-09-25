Trabzonspor'da oklar Ozan Tufan'da!

Trabzonspor'un sezon başında Hull City'den transferi Ozan Tufan'ın da şu ana kadar sergilediği performans tartışma konusu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da oklar Ozan Tufan'da!
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25 Eylül 2024 11:37
Trabzonspor'da yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden biri olan Ozan Tufan, geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen isimlerden oldu.

Eski günlerinin çok uzağında kaldığı gözlemlenen deneyimli orta saha oyuncusu, son olarak Gaziantep FK karşısında da vasatı aşamadı.

GOLLE TANIŞAMADI

29 yaşındaki futbolcu, saha içerisinde aldığı kararlar ile Bordo-Mavili camianın tepkisini çekti. Ozan, bu sezon Karadeniz ekibinde çıktığı 10 maçta henüz skora da katkı yapamadı. 

 
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