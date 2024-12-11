Juventus - Manchester City Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Juventus - Manchester City Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz

Juventus - Manchester City maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
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JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Manchester City ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.JUVENTUS - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak.
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