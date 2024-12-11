Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz

Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Barcelona ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak.