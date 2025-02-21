Trabzonspor'da Nwakaeme forma istiyor!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme'nin, Gaziantep FK maçında forma giymek için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme forma istiyor!
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21 Şubat 2025 11:05
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Anthony Nwakaeme, Gaziantep FK maçında forma giymek istiyor.

Fırtına'nın Beşiktaş'la deplasmanda yaptığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme'den müjdeli haber gelmişti.

Şenol Güneş, bu haftadan itibaren Nijeryalı oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Yıldız ismin Gaziantep maçında forma giyme ihtimalinin az da olsa bulunduğu kaydedildi.

Tecrübeli futbolcunun bu maçta forma giymek için ekstra çalışmalar yaptığı belirtiliyor. 

 
 


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