Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek lider Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Karagümrük hazırlıkları sürdü
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12 Nisan 2022 20:42
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, 13 Nisan Çarşamba günü yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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