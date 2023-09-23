Trabzonspor'da hedef 3'te 3

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maç için hazırlıklarına devam ediyor.
Ligde oynadığı son iki maçta Kasımpaşa ve Beşiktaş'ı mağlup eden bordo-mavililer, Hatayspor karşısında da galibiyet hedefliyor.
Trabzonspor, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 25 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı son iki maçta Kasımpaşa ve Beşiktaş'ı mağlup eden bordo-mavililer, Hatayspor karşısında da galibiyet hedefliyor.
Trabzonspor, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 25 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.