Trabzonspor'da hedef 3'te 3

Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan galip ayrılan Trabzonspor, Hatayspor'u da mağlup ederek serisini 3 maça çıkartmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da hedef 3'te 3
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23 Eylül 2023 11:51
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Ligde oynadığı son iki maçta Kasımpaşa ve Beşiktaş'ı mağlup eden bordo-mavililer, Hatayspor karşısında da galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 25 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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