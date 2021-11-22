Trabzonspor'da Hamsik kararı!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçında Marek Hamsik'i riske etmedi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da Hamsik kararı!
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22 Kasım 2021 18:41
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı dikkat çeken bir hamle yaptı.

Bordo-mavililerin hocası, Milli takımında sakatlık yaşayan Marek Hamsik'i riske etmeyerek ilk 11'de görev vermedi.

Öte yandan Trabzonspor'da, Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesinin ardından cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır'ın yerine, kalede Erce Kardeşler yer aldı.

Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçında, Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius 11'ine şans verdi.


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