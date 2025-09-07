Trabzonspor'da gündem sağ bek: Gökhan Sazdağı!

Pina'nın Samsunspor maçında sakatlanmasının ardından Trabzonspor'da sağ bek bölgesi için mutlaka bir takviye yapılmasının gerektiği açık bir şekilde ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; bordo-mavili kurmayların, sezon başında da gündeme gelen ancak sonrasında rafa kaldırılan Kayserisporlu Gökhan Sazdağı transferi için harekete geçtiği ifade edildi.
30 yaşında 1.80 boyundaki savunmacının Trabzonspor'da oynamak istediği biliniyor. Kayserispor'da bu sezon 3 maçta 270 dakika süre alan Gökhan Sazdağı'nın tıpkı Mustafa Eskihellaç gibi futbola kanat forvet olarak başlaması önemli bir avantaj olarak görülüyor.
