Bordo-mavililerin yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Sağ arka adalesinde gerilme nedeniyle son bir hafta takımla çalışamayan, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giymeyen 30 yaşındaki Gineli forvetin 5 Ağustos tarihindeki Avrupa maçına yetiştirileceği bildirildi.
Trabzonspor'da Fode Koita seferberliği
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, Riva kampında sakatlık yaşamıştı. Bir hafta takımla çalışamayan Gineli forvetin 5 Ağustos tarihindeki Avrupa maçına yetiştirileceği öğrenildi.
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30 Temmuz 2021 12:12
Fode KoitaKasımpaşa
Trabzonspor
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