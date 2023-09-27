Trabzonspor'da fatura Nenad Bjelica'ya kesildi!

Trabzonspor, Süper Ligin 6'ncı hafta son maçında Hatayspor'a 3-2'lik mağlubiyet olarak Beşiktaş zaferindeki sevinci taraftara unutturdu. Bordo mavili taraftarlar, oyuncu değişiklikleri maçın kaderini belirleyen teknik direktör Nenad Bjelica'yı hedef tahtasına koydu. Trabzonspor kariyerinde çıktığı 14 maçta, 7 mağlubiyet yaşayan Bjelica, 3 maçta ise rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.
Deplasmanda dikiş tutturamayan Hırvat hoca bu sezon ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Taraftarı üzen mağlubiyeti değerlendiren Nenad Bjelica'nın müsabaka sonrası açıklamaları da tepki çekti. Hatayspor savunmasını aşamayan takımın ilk yarıdaki oyununu beğendiğini söyleyen Bjelica'nın, "70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık sözleri" taraftardan eleştiri aldı.
Bordo mavili takımda istediği istikrarı bir türlü sağlayamayan Nenad Bjelica en fazla mağlubiyeti deplasmanda yaşadı, onun yönetimindeki Trabzonspor 3 müsabakada rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti. Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazetelerde şok etkisi yaratan mağlubiyetten 52 yaşındaki teknik adamı sorumlu tuttu.
"İNTİHAR ETTİK"
Diğer futbolcularla birlikte kaleci Uğurcan'a da eleştiri oklarını yöneltti. Hatayspor mağlubiyeti spor sayfalarında; '3 puanı Bjelica verdi', 'Milli eldiven yine hatalı goller yedi', 'Beşiktaş zaferi tatlı geldi', 'Trabzon şeker komasına girdi', 'Hoca farklı maç izledi sanırız', 'İntihar ettik', 'Bu yenilgi Bjelica'ya yazar' başlıklarıyla yer aldı.
NWAKAEME'Yİ EGALE ETTİ
Trabzonspor'un kule santrforu Paul Onuachu baskılı oynayan rakip karşısında takımını sırtladı. Uzun boyunun avantajını kullanan Nijeryalı oyuncu, Hatayspor defansını aşamayan bordo mavililerin her iki golüne de imzasını attı. 1 gol, 1 asiste imza atan oyuncu bu sezon 2 maçta toplam 2 gol-1 asist katkısına ulaştı, Nwakaeme'den bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 3 gol katkısına ulaşan ilk isim oldu.
Deplasmanda dikiş tutturamayan Hırvat hoca bu sezon ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Taraftarı üzen mağlubiyeti değerlendiren Nenad Bjelica'nın müsabaka sonrası açıklamaları da tepki çekti. Hatayspor savunmasını aşamayan takımın ilk yarıdaki oyununu beğendiğini söyleyen Bjelica'nın, "70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık sözleri" taraftardan eleştiri aldı.
Bordo mavili takımda istediği istikrarı bir türlü sağlayamayan Nenad Bjelica en fazla mağlubiyeti deplasmanda yaşadı, onun yönetimindeki Trabzonspor 3 müsabakada rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti. Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazetelerde şok etkisi yaratan mağlubiyetten 52 yaşındaki teknik adamı sorumlu tuttu.
"İNTİHAR ETTİK"
Diğer futbolcularla birlikte kaleci Uğurcan'a da eleştiri oklarını yöneltti. Hatayspor mağlubiyeti spor sayfalarında; '3 puanı Bjelica verdi', 'Milli eldiven yine hatalı goller yedi', 'Beşiktaş zaferi tatlı geldi', 'Trabzon şeker komasına girdi', 'Hoca farklı maç izledi sanırız', 'İntihar ettik', 'Bu yenilgi Bjelica'ya yazar' başlıklarıyla yer aldı.
NWAKAEME'Yİ EGALE ETTİ
Trabzonspor'un kule santrforu Paul Onuachu baskılı oynayan rakip karşısında takımını sırtladı. Uzun boyunun avantajını kullanan Nijeryalı oyuncu, Hatayspor defansını aşamayan bordo mavililerin her iki golüne de imzasını attı. 1 gol, 1 asiste imza atan oyuncu bu sezon 2 maçta toplam 2 gol-1 asist katkısına ulaştı, Nwakaeme'den bu yana Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk 2 maçta 3 gol katkısına ulaşan ilk isim oldu.