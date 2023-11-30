Trabzonspor'da Enis'le 4 yıl daha

Trabzonspor, 21 yaşındaki oyuncusu Enis Destan'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Enis'le 4 yıl daha
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30 Kasım 2023 09:23
Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen Enis Destan, takıma önemli katkılar yaptı.

Şu ana kadar 11 maçta süre alan 1.86 boyundaki futbolcu bunlardan sadece birinde ilk 11'de görev yaptı. Genelde son dakikalarda oyuna dahil olan Enis 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

Bordo-mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 sene daha uzatma teklifi yaptı. 21 yaşındaki forvet 'Tamam' dedi. Yılda 3 milyon TL kazanan Enis Destan'a ciddi bir zam yapılması bekleniyor.

Trabzonspor'da Enis Destan'la kısa süre içinde yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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