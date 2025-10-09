09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Trabzonspor'da Dortmund, Ajax modeli!

Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, kulüp dergisine özel konuştu.

09 Ekim 2025 11:30
Haber: AA
Trabzonspor'da Dortmund, Ajax modeli!
Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, hedeflerinin Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek olduğunu ifade etti.

Soylu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, görevde tek hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Trabzonspor'u ekonomik ve sportif anlamda bağımsız, kimseye minnet etmeyen, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline getirmek. Bu kulübün ruhu, efsaneleriyle ve ebediyete intikal etmiş başkanlarıyla bize miras bırakıldı. Biz de yönetim olarak bu emaneti geleceğe taşımak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın da her konuşmasında vurguladığı gibi, en büyük hedeflerinin borçsuz bir Trabzonspor olduğunu ifade eden Soylu, "Bunun için sürdürülebilir bir ekonomik model üzerinde çalışıyoruz. Kulübümüzün kendi ayakları üzerinde durması, hem sponsorluk anlaşmaları hem de altyapıdan yetişecek oyuncularla mümkün. Hedefimiz, Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek." şeklinde yaptıkları çalışmaları anlattı.


Soylu, kendileri gibi büyük kulüplerin olmazsa olmaz konusunun yetiştirme ve ihraç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz küçük yaşta sporcuları belirleyip en iyi şartlarda eğitimlerini tamamlayarak başta A takım olmak üzere Avrupa'ya ihraç etmemiz gerekiyor. Futbol sektöründe ayakta kalabilmeniz için en önemli konu futbolcu yetiştirmek. Trabzon'un ilçelerini, mahallelerini ve okullarını tarayan bir yapının yanı sıra ülkemizdeki yetenekleri erken yaşta bünyemize katmayı hedefleyen, ardından her alanda onları eğiten, geliştiren bir sistemi oluşturuyoruz. Mükemmel tesislerimiz var ve yönetim olarak bu konuya büyük ağırlık veriyoruz. Dortmund, Ajax gibi kulüplerin başarıyla sürdürdüğü disiplin ve sistem üzerine kurulu modelleri bizim kültürümüze entegre ederek, yetiştir, ihraç et politikasını en iyi uygulayacak şartlara sahip olan kulüp Trabzonspor ve en yüksek potansiyeli bulunan şehir de Trabzon. Bu avantajı en iyi şekilde kullanacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
