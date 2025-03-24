Trabzonspor'da Batagov 3 maç, Lundstram belirsiz

Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i yenerek deplasman galibiyet özlemine son veren bordo-mavililer, 29 Mart'taki Göztepe maçında da üç puanı hedefliyor. Ancak bu maç öncesi Ukrayna'dan gelen haber moralleri bozdu.



MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI



Trabzonspor'un son haftalardaki parlayan yıldızı Arseniy Batagov, Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sol üst iç adalesinden sakatlandı. 23 yaşındaki stoper, bordo mavililerin ligde Göztepe ve Fenerbahçe, kupada da Bodrum FK ile oynayacağı maçlarda forma giymeyecek.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK



Bordo-mavililerde, John Lundstram konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Sol ayağında şişlik olan ve son iki gün yapılan antrenmanlara katılmayan İngiliz futbolcunun, Göztepe karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



