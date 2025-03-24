Trabzonspor'da Batagov 3 maç, Lundstram belirsiz

Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Arseniy Batagov, Trabzonspor formasıyla 3 maç kaçıracak. John Lundstram'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Batagov 3 maç, Lundstram belirsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 13:17

Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i yenerek deplasman galibiyet özlemine son veren bordo-mavililer, 29 Mart'taki Göztepe maçında da üç puanı hedefliyor. Ancak bu maç öncesi Ukrayna'dan gelen haber moralleri bozdu. 

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Trabzonspor'un son haftalardaki parlayan yıldızı Arseniy Batagov, Ukrayna U21 Milli Takımı'nda sol üst iç adalesinden sakatlandı. 23 yaşındaki stoper, bordo mavililerin ligde Göztepe ve Fenerbahçe, kupada da Bodrum FK ile oynayacağı maçlarda forma giymeyecek. 

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Bordo-mavililerde, John Lundstram konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Sol ayağında şişlik olan ve son iki gün yapılan antrenmanlara katılmayan İngiliz futbolcunun, Göztepe karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery