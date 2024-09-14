Trabzonspor'da Banza kararı

Trabzonspor'da Beşiktaş maçında santrforda kimin oynayacağı merak ediliyor.
Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yeniden ofansif futbola geçecek Karadeniz temsilcisi, ofansif olarak da fark yaratmayı hedefliyor.
Enis Destan'ın sakatlığı sonrası bu bölgede Denis Draguş, Umut Bozok ve Poyraz Yıldırım'a bir de Simon Banza eklendi. Üç gün önce şehre gelen, henüz takımla iki idmana çıkan ve cuma günü imza atan Banza, Güneş'e kendini kısa sürede gösterdi.
Tecrübeli çalıştırıcının kadro dışı kalmadan önce Braga'da iki maça çıkan Kongolu futbolcuyla derbiye başlamayı düşündüğü bildirildi. Banza da fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini belirtip oynamaya hazır olduğunu söyledi.
Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yeniden ofansif futbola geçecek Karadeniz temsilcisi, ofansif olarak da fark yaratmayı hedefliyor.
Enis Destan'ın sakatlığı sonrası bu bölgede Denis Draguş, Umut Bozok ve Poyraz Yıldırım'a bir de Simon Banza eklendi. Üç gün önce şehre gelen, henüz takımla iki idmana çıkan ve cuma günü imza atan Banza, Güneş'e kendini kısa sürede gösterdi.
Tecrübeli çalıştırıcının kadro dışı kalmadan önce Braga'da iki maça çıkan Kongolu futbolcuyla derbiye başlamayı düşündüğü bildirildi. Banza da fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini belirtip oynamaya hazır olduğunu söyledi.