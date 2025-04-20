Trabzonspor'da Banza fırtınası sürüyor

Bu sezonki 18. golünü kaydeden Simon Banza, iki maçta toplamda üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Banza fırtınası sürüyor
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20 Nisan 2025 12:24
Trabzonspor cumartesi günü Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyete uzanırken, Simon Banza yine attığı golle takımını sırtlayan isim oldu. Karşılaşmanın 45. dakikasında Cham'ın yaptığı ortaya güzel yükselen ve rahat bir kafa vuruşu yapan Demokratik Kongolu futbolcu mücadelenin tek golünü atan isim oldu. Bordo-mavililer bu üç puanın ardından yükselişini sürdürürken, Banza da krallık yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

DEPLASMANLARDAKİ 7. GOLÜ

Ligde 18. golünü atan 28 yaşındaki forvet, 21 gollü Osimhen'i takibini sürdürdü. Sezon sonunda yönetimin bonservisini almak istediği yıldız futbolcu, ligin ilk yarısındaki Adana Demirspor maçını da boş geçmemişti.

Böylece Adana ekibi, bu sezon Banza'nın ligde iki maçta da gol attığı tek takım oldu. Deplasmanlarda sorumluluk almaktan kaçmayan Banza, dış sahada yedinci kez fileleri havalandırarak takımına önemli bir katkı sağladı.

 

 
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