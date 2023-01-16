Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası

Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Anastasios Bakasetas, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.



Yunan futbolcu, bu sezon Bordo-Mavili takımın Süper Lig, Avrupa kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi.



Sadece ligde G.Saray karşılaşmasında sakatlığı, A.Gücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta alan oyuncusu, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu. Bakasetas, 5 golle Mısırlı oyuncu Trezeguet ile birlikte ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi.



LİGDE 5 GOL KAYDETTİ



Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzon; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı. Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fi leleri havalandırdı. Yunan futbolcu, Trabzon'un Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdiği karşılaşmada da bir gol attı.





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