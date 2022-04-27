Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Takım, perşembe yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Takım, perşembe yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.