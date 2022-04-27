Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor
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27 Nisan 2022 22:23
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Takım, perşembe yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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