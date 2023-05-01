Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi başladı
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01 Mayıs 2023 21:08
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman teknik ısınmayla başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon pas çalışması ile tamamlandı.

Bordo-mavili takımın, ligin 32. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yaptığı maçta süre almayan oyuncular ise tamamlama antrenmanı gerçekleştirdi.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Trabzonspor salı günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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