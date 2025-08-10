Trabzonspor'da Almeida için geri sayım





Trabzonspor , orta saha transferinde hedefindeki Andre Almeida'ya adım adım yaklaşıyor.

Valencia,

İspanya Ligi'nde sezonunun

başlamasına bir hafta kala kadrosuna

Baptiste Santamaria ve Filip

Ugrinic'i katarken

, bu iki ismin de Trabzonspor'un transfer etmek istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti.



TABLO NETLEŞTİ



Bordo-mavililerin, 25 yaşındaki Portekizli oyuncuya ilgisi geçtiğimiz hafta başında ortaya çıkmış, oyuncu cephesi iddiaları bastırmaya çalışmıştı. Ancak süreç ilerledikçe tablo netleşti. Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor.



TRABZONSPOR YOĞUN UĞRAŞ VERİYOR





İspanyol

basınına göre; Trabzonspor, teklifte

iyileştirme yaptı ve iki kulüp arasındaki

farkın kapanması için görüşmeler

yoğunlaştı

. Hatta Portekizli orta saha, dün Valencia'nın, Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almadı. Trabzonspor kurmayları özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transfer için istekli oluşu nedeniyle bir haftadır yoğun bir mesai veriyor.

VALENCİA SATIŞ PLANINI YAPTI



Trabzonspor, kanat ve forvet hattı için gündemine aldığı Arnaut Danjuma transferinde mutlu sona ulaşamadı. Hollandalı oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmaması bu transferin sonuçlanmamasında etkili oldu.



İspanya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Villarreal'den ayrılması beklenen 27 yaşındaki Danjuma için harekete geçti. Hatta Almeida'nın satışından gelecek parayı bu transferde kullanacak.





VALENCIA KARNESİ





İspanyol ekibiyle 94 resmi maça çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asist ile oynadı.





