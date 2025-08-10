10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Trabzonspor'da Almeida için geri sayım

Valencia'da orta sahaya yapılan 2 hamleyle birlikte, Andre Almeida Trabzonspor'a biraz daha yaklaştı. Trabzonspor yoğun mesai harcıyor.

10 Ağustos 2025 10:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Almeida için geri sayım
Trabzonspor, orta saha transferinde hedefindeki Andre Almeida'ya adım adım yaklaşıyor. 

Valencia, İspanya Ligi'nde sezonunun başlamasına bir hafta kala kadrosuna Baptiste Santamaria ve Filip Ugrinic'i katarken, bu iki ismin de Trabzonspor'un transfer etmek istediği Almeida ile aynı pozisyonda görev yapıyor olması dikkat çekti.

TABLO NETLEŞTİ

Bordo-mavililerin, 25 yaşındaki Portekizli oyuncuya ilgisi geçtiğimiz hafta başında ortaya çıkmış, oyuncu cephesi iddiaları bastırmaya çalışmıştı. Ancak süreç ilerledikçe tablo netleşti. Almeida'nın yakın çevresi de Türkiye'ye transfer ihtimalini güçlü bir şekilde kabul ediyor.

TRABZONSPOR YOĞUN UĞRAŞ VERİYOR

İspanyol basınına göre; Trabzonspor, teklifte iyileştirme yaptı ve iki kulüp arasındaki farkın kapanması için görüşmeler yoğunlaştı. Hatta Portekizli orta saha, dün Valencia'nın, Torino ile oynayacağı kupa maçının kadrosunda yer almadı. Trabzonspor kurmayları özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transfer için istekli oluşu nedeniyle bir haftadır yoğun bir mesai veriyor.

VALENCİA SATIŞ PLANINI YAPTI

Trabzonspor, kanat ve forvet hattı için gündemine aldığı Arnaut Danjuma transferinde mutlu sona ulaşamadı. Hollandalı oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmaması bu transferin sonuçlanmamasında etkili oldu.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Valencia, Villarreal'den ayrılması beklenen 27 yaşındaki Danjuma için harekete geçti. Hatta Almeida'nın satışından gelecek parayı bu transferde kullanacak.

VALENCIA KARNESİ

İspanyol ekibiyle 94 resmi maça çıkan Almeida, 4 gol ve 10 asist ile oynadı.
 

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
