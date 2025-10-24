24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Trabzonspor'da 1 formaya 3 aday

Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke, Eyüpspor karşısında ilk 11'de oynatacağı 10 isimi belirledi. Son formaya 3 aday var.

calendar 24 Ekim 2025 10:01
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da 1 formaya 3 aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de ilk 9 haftada 20 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da kadro istikrarı da yakalandı.

Teknik direktör Fatih Tekke, geçtiğimiz sezonlarda bir türlü ideal 11'ini bulamayan Fırtına'da, bu sorunu çözdü. Cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçında da ilk 11'de oynayacak 10 isim belli.

Kalede Onana, geri dörtlüde Pina-Savic-Batagov-Mustafa olacak. Orta sahanın merkezinde Folcarelli ile Oulai'nin yerleri garanti. İleri uçta Onuachu'nun yanı sıra son maçların yıldızı Augusto ve sakatlık problemi tamamen çözülen Zubkov forma giyecek.

Son formaya 3 aday var; Okay Yokuşlu, Olaigbe ve Muçi...

TERCİHE GÖRE SİSTEM

Okay, 11'de olursa merkezde 3 orta saha ile başlanacak. Muçi'nin 11'e dönmesi halinde Polonyalı yıldız 10 numara pozisyonunda görev alacak.

Fatih Tekke'nin tercihi Olaigbe olursa, sol kenarda Nijeryalı yıldız, forvet arkasında Augusto forma giyecek. Dolayısıyla son forma için tercih edilecek isimle birlikte formasyon da değişecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
