Trabzonspor Basket, evinde farklı galip

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep Basketbol'u 85-63 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor Basket, evinde farklı galip
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29 Kasım 2024 18:17
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 23-17 önde bitirdi.
İkinci periyodu da istediği gibi oynayan Gaziantep ekibi devreyi Marquis Jurell Wright'in etkili oyunuyla 41-37 önde tamamladı.

Tykivion Gordon, Mitchell Creek ve Gökhan Yazıcıoğlu gibi oyuncuların sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 57-54 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden 85-63 galip ayrıldı.

 
 
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