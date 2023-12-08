Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya: 'Hedefimiz Türkiye Kupası'

"Bizim hedefimiz kupayı almak. Kupanın olduğu yerde Trabzonspor vardır. Bütün takımlara başarılar diliyoruz." dedi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kariyerinde hiç Türkiye Kupası kazanmamış olması üzerine gelen soruyu yanıtlayan Kaya, "İnşallah bu sene olur. Bizim bu sezonki hedefimiz Türkiye Kupası." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Kaya,